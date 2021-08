ELU25 ⟩ Lavly Perling: Kui külm inimese ära nõiub

Ta täidab oma lubaduse. Ta on lubanud lahendada poisi surma mõistatuse ja meeletu tahtejõuga ta seda ka teeb.

Ta täidab oma lubaduse. Ta on lubanud lahendada poisi surma mõistatuse ja meeletu tahtejõuga ta seda ka teeb. Tema seiklus Gröönimaa jääväljadel, Atlandi ookeanil, aga ka Kopenhaagenis teada saamaks, miks see pisike poiss pidi ikkagi surema, ongi selle raamatu lugu.

Läbi selle loo saab selgeks ka sõna „lumetaju“ tähendus ja seda nii keelelises kui ka kultuurilises tähenduses. Just lumetaju on see, mis juhib peategelast tema otsingutel. See raamatu pealkirjas kasutatud sõna on justkui anum, mis läbi raamatu muudkui täitub lume ja jää lugudega, saades täis alles päris loo lõpuks. Gröönlaste kultuurist ja tavadest kõnelevad lood koosmõjus peategelase terava mõistuse ja teadusjanuga annavad sellele sõnale lõpliku tähenduse.

Sillad, mida mööda käid

Lumi, jää, vaikus, aga ka vabadus, üksindus ja armastus – need on selle raamatu peategelased inimeste kõrval. See on raamat, milles pelgalt põnev krimilugu pole see, mis köidab. Ka teadmised, mille järele see raamat sunnib sind sirutama, teeb lugemise nauditavaks. Eukleidase „Elemendid“ ja Eurythmicsi „There must be an angel“ pole juhuslikud taustamärkused selles teoses. Need on sillad väikese poisi surmamüsteeriumi ja gröönlaste loo vahel. Sillad, mida mööda käies tajud, et ühe põlisrahva kultuuri ja tavade hääbumine, selle rahva sattumine oma lõputute jääväljade keskelt sunniviisiliselt tänapäeva tsiivilisatsiooni on sama vale kui lapse surm. Ometi on need mõlemad karmid paratamatused.

Poiss, kelle ema on peaaegu unustanud, leidis sõbra, võib-olla isegi hingesugulase, aga tema saatus oli ikkagi surra lapsena. Gröönlaste tavad, kombed ja elustiil tahavad püsida, on alati tahtnud. Loodetavasti läheb neil paremini kui Esajasel. See on ju vaid raamat ja ikkagi tekib rohkem kui korra seda lugedes pähe küsimus – miks ometi peab lihtne elu, mida ju ometi pealtäha võiks olla üks lapse elu ning loodusrahvagi oma, olema nii raske ja ebaõiglane.

Teised lood samas raamatus

Selles ühes teoses on peidus palju lugusid- Esajase, gröönlaste, Smilla iseenda ja tema pere lugu ning siis veel kõikide kõrvaltegelaste lood. Kõikidel neil lugudel on nagu eluski oma taustsüsteem.

Smillat ei ole võimalik eraldada tema pere loost ja tema pere lugu on Taani ja gröönlaste lugu või ehk veel õigemini öeldes taanlase ja gröönlanna lugu. See on lugu suurest armastusest, mis jääb alla vabadusele.

Smillat ei ole võimalik eraldada tema pere loost ja tema pere lugu on Taani ja gröönlaste lugu või ehk veel õigemini öeldes taanlase ja gröönlanna lugu.

Smillat ei ole võimalik eraldada tema mälestustest – internaatkoolist, emast. Need mälestused ja läbielamised on teinud temast selle, kes ta on. Esajase lugu on ühtaegu ka lugu Taani ja gröönlaste suhetest – kohanemisraskustest, vastuhakust, trotsist, rahva ja inimeste identtiteedi ostingutest ja sellest kinnihoidmisest. Põhjamaisus on see, mis kõiki neid lugusid ühendab ja seda nii loo toonides, olukordades kui ka tegelaskujudes.

Teekond tõeni