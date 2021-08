ERAKORDNE ⟩ Eestis müügile tulnud üliharuldase hüperauto hind paneb õhku ahmima

Eestis tuli müügile Bugatti Divo , mida iseloomustavad numbrid on eralditult ülivõrdes. «Tegemist on väga haruldase ja erakordse autoga - antud Bugatti Divo on üks eksemplar vaid neljakümnest Divost, mis Bugatti tehasest väljunud on,» rõhutab müüja.

Kuigi neljarattaline metslane on müügis kasutatud sõidukite rubriigis, ei ole sellega tegelikult sõidetud. «Auto saabus tehasest 2 kuud tagasi ning on sellest ajast alates garaažis seisnud - autoga sõidetud ei ole,» lisas müüja. «Läbisõit sisaldab ainult Bugatti tehases tehtud testisõite.»

Samuti lubab müüja, et praegu Saksamaal paiknev auto tuuakse soovi korral otse Eestisse ostjale kätte. Hüperautode tootja Bugatti on tuntud rekordeid purustavate võimsusnäitajate poolest ning ka Divo (itaalia keeles «täht») ei ole erand.

Masina kapoti all peidab end nelja turboga W16 mootor, mis paneb välja 1103 kilovatti. See on umbes 10 korda enam, kui keskmisel Eesti teedel vuraval sõidukil. Konkreetse isendi eest peab välja käima 7 355 000 eurot. See on üle 20 korra kõrgem hind kui «keskmistel» Eesti superrikaste Bentley'del või McLarenitel.