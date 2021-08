EIKELLEGIMAAL ⟩ Valgevene-Leedu piirile lõksu sattunud pered jäid vee ja toiduta lageda taeva alla

«Me oleme siin kolm päeva lõksus olnud,» jutustas video teinud Rawa Yasin . «Nad (valgevenelased) saadavad meid igal korral eri piirilõigule,» kirjeldas ta. «Meid on pekstud ja elektrišokiga rünnatud... Nüüd on juba viies kord, kui nad meid Valgevenest siia piirile tagasi saadavad.»

Yasin tuli koos perega Iraagi Kurdistanist. Enam kui pooled üle 4000 -st Leedu piiri ületanud migrandist on pärit Iraagist, neist paljud ka kurdi rahvusest. Euroopa Liidu survestamise tulemusel on Iraak hakanud oma Valgevenesse lõksu jäänud kodanike evakueerimist korraldama.

«Siin on lõputu vihm, aga joogivett ega toitu meil ei ole,» muretses Liloz Dildar. Ka temal olid lapsed piiril kaasas. «Meil on ka piim otsas, mis laste jaoks kaasas oli. Me magame siinsamas rohu peal,» kirjeldas naine. «Me jääme siin nälga.»