Helmete hobune hakkas «staaritsema» ning keeldus Valge Daami lavastusele minemast

Ridala Ratsakeskuse hobused on mänginud aastaid suurt rolli Valge Daami lavastustel. Ka selleaastasel lavastusel võib neid kohata. Just selles tallis on hiljuti end sisse seadnud ka ühele eesti kuulsaimale poliitperekonnale kuuluv hobune, kes aga kuidagi esinema minna ei tahtnud.