GALERII ⟩ Tasub taas Haapsalut külastada, sest algas kaua oodatud Valge Daami aeg

«Etendusi on antud järjest juba üle 40 aasta, aga iga Valge Daami lavastus on eriline. Ei saa nii öelda, et «aga ma olen juba korra 5, 10 või 15 aastat tagasi näinud.» See on nüüd järjekorras 17 versioon ning mitmes mõttes täitsa uudne ja üllatav. Ajaloo alal väga hariv, samas mänguline ja väga aktuaalne. Kes on varasemaid näinud, võiks unustada kõik eelneva ja alustama puhtalt lehelt. Valge Daam on ja jääb, aga kas ta ikka on päris üksi kummitamas?» kommenteeris Valge Daami suveteatri produtsent Anneli Aken, kelle sõnutsi oli kontrolletenduse tagasiside väga positiivne.