Afganistani naiste jalgpallikoondis põletab suurest hirmust võistlusvorme

Copenhagenis elav Khalida Popal ütles Reutersile antud intervjuus, et Talibani võitlejad on minevikus naisi tapnud, vägistanud ning kividega surnuks loopinud ja just seetõttu tunnevad Afganistani naiste jalgpallikoondise liikmed tuleviku osas suurt hirmu.

Afganistani naisteliiga kaasasutaja ütles, et on alati julgustanud naisi olema tugevad, julged ja nähtaval, kuid nüüd on tal teistsugune sõnum. «Täna ma helistan neile ja palun: eemaldage ohutuse nimel kõikjalt oma nimed ja võtke kõik pildid maha. Ma ütlen neile, et nad oma võistlusvormidest vabaneks - need ära põletaks,» rääkis Popal.