Khloe Kardashiani ajas uue koostööga fännidel harja punaseks: kas see on nali?

SHEIN valib noorte disainerite seast välja ühe, kelle kollektsioon nende e-poodi müüki paistakse. Khloe Kardashian on üks viiest žüriiliikmest, kes võitja välja valib. Uudise tegi naine teatavaks oma Instagramis.

Khloe fännid laitsid maha naise valiku teha SHEIN-iga koostööd, kuna firmal on ebaeetilised tavad. «Kas te teete nalja? Kõik peale seda, kui SHEIN disainerite loomingut järgi teeb,» kirjutas üks. «Shein on üks halvimaid kiirmoefirmasid. Kõik peaksid vaatama: dokumentaalfilmi «The True Cost». See teeb sama välja, kui ta toetaks orjapidamist. Raha eest vist mida iganes,» lisas teine.