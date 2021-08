LENKSUJOODIKUTE PIHTIMUSED ⟩ Elu24 uurib, kuidas on elektritõuksidest saanud purjus pidutsejate lemmik sõiduvahend

Tallinnast pärit 38-aastane Mart (nimi muudetud - toim. teada) tunnistab, et on mitmeid kordi vindisena kesklinnast Mustamäel asuvasse koju sõitmiseks Bolti renditõuksi kasutanud. «See tundub selline süütu tegevus kui näiteks purjus peaga rooli istumisega võrrelda,» usub ta. «Seni pole ma kordagi selle pärast pahandusse sattunud ja olen alati tervelt koju jõudnud,» lisab mees.

Küll aga ütleb ta, et kuigi ta on sõiduvahendit kasutanud pärast mõne õlle joomist, siis täiesti purjus olles kaaluks ta ilmselt siiski mõnda teist lahendust. «Ma arvan, et see on ilusate ilmade süü ka osaliselt. Kui vihma ladistab, siis tellid ju ikka takso! Siis ei viitsi keegi tõukerattaga seiklema hakata!»