Johnny Depp sai võimaluse Amber Heardi vastu esitatud laimusüüdistus edasi kaevata

58-aastane Johnny Depp üritab oma nime puhastada pärast seda, kui kaotas laimukaebuse meediaväljaande The Sun vastu. Ajaleht nimetas näitlejat perevägivalla süüdistuste kohaselt naisepeksjaks, vahendab The Mirror .

Virginia kohtuasi on seotud 2018. aastal ajalehes Washington Post ilmunud artikliga, milles Amber Heard, kirjeldas võitlust perevägivallaga. Kirjatükis ei nimetanud ta oma endist abikaasat. Deppi esitatud kohtuasjas süüdistab aga mees Heardi laimamises. Heard soovis omakorda, et laimusüüdistus jäetaks rahuldamata, väites, et Ühendkuningriikide kohtuasjad peaks kõik eelseisvad kohtuasjad tema kasuks pöörama, sest mõlemad olid seotud Deppi vastu esitatud perevägivallaga.