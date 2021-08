IMEKAUNIS ⟩ Supermodell Tyra Banks näitab meigivaba nägu ja naturaalseid juukseid

Tyra postitas Instagrami pildi, mille pealkirjas ütleb, et võttis vahelduseks pausi parukast. Samuti on naise nägu meigivaba.

Taolist pilti tihti kuulsuste Instagramis ei näe, mistõttu on postituse kommentaarium mattunud inimestega, kes on õnnelikud, et kuulsused end ka vahel naturaalsest küljest näitavad.