Suunamudija Triinu Liis McNairn'i kassidega seoses on Elu24 toimetusele viimaste kuude jooksul saabunud igapäevaselt kümneid vihjeid üle Eesti. Sotsiaalmeedias on juba kuid spekuleeritud, et mis on saanud Triinu Liisi kahest kassist. Üleöö pildilt kadunud loomade kohta Triinu Liis aga inimeste arvates selgesõnalisi vastuseid ei ole andnud. Kiivalt varjatud tõde tuli päevavalgele nädalapäevad tagasi.

Mõlemad asjaosalised Triinu Liis ja Justin on kassidraamaga seoses pigem vaiksed olnud. Nüüd on vaikus aga murtud ning Justin rääkis oma Instagrami loos teemast, mis paljudele korda läheb. «Me tahame sellest rääkida, rääkida enda versioon. See on läinud väga kaugele, me oleme sattunud isiklike rünnakute alla. Peame rääkima terve loo ära,» alustas Justin Instagramis.