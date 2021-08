NIPINURGAKE ⟩ Sandra ja Jalmar Vabarna avaldasid, kuidas nad kiirel suvel oma patareisid laevad

Kiirel suvel tuleb hoolitseda aga selle eest, et energiat oleks ikka piisavalt! «Suvi on intensiivne ja väsitav, aga väga äge! Tuuri-kontsertide vahepeal aitab minul energiat taastada kodus olemine ja lastega aja veetmine,» avaldab Sandra Vabarna saladuse, kuidas tema oma patareisid laeb.

Jalmar Vabarna tunnistab aga, et teda laeb kõige paremini värske õhk ja trenn! «Et nädala teisel poolel toimuvad kontserdid õnnestuks ja vorm oleks hea, püüan nädala esimeses otsas olla tubli ja neid päevi mitte lihtsalt maha magada. Üldiselt pean tööd ikka tegema, aga et olla võimalikult efektiivne ning terav, siis pööran tähelepanu ka sellele, et ma võtaks endale aega - puhkaks, käiks trennis ja elaks nö harjumuspärast elu. Mõõdukas tegutsemine on igatahes edasiviivam, kui niisama passimine,» teab ta.