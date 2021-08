OnlyFans keelab porno! Eesti onlyfansitarid ütlevad, mida otsusest arvata

Ülipopulaarne fänniplatvorm tegi neljapäeval teatavaks, et 1. oktoobrist on keelatud saidile postitada pornograafilist sisu. Ettevõtte sõnul on muutus vajalik, et kindlustada platvormi jätkusuutlikkus ning tulla vastu partneritele, vahendas Variety .

Eesti onlyfansitare jätab muutus paljuski külmaks, kuna neid, kes jagaks saidil avalikult pornograafilist sisu, on vähe. «Ma arvan, et see on igati mõistlik otsus. Olen algusest peale öelnud, et OnlyFans ei ole pornosait,» kommenteerib teadaannet mototüdruk Sandra Roosme ehk San8ra, kes on üks pikemalt OnlyFansis tegutsenud eestlannasid. Roosme on oma kontol jaganud ka alastipilte, kuid mitte midagi sündsusetumat, kui võiks leida erootikaajakirja kaanelt.