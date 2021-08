Merilin Taimre karm sõnavõtt: kas oleme tõeliselt iseseisvad?

28-aastane blogija avaldas Instagrami-lugudes, et ei tähista 20. augustil taasiseseisvumispäeva. «Küsimus, mida peaksime kõik endalt täna küsima: kas me oleme tõesti iseseisvad?» kirjutas Taimre ingliskeelse postituse alustuseks.

Sarnaseid küsimusi on Taimrel veelgi. «Kas valitsus kuulub meile või meie valitsusele? Kas meie tegude taga on hirm või armastus? Küsige endalt, kas olete tõeliselt iseseisvad või teesklete, et olete?» kirjutab ta.

Blogija sõnul on Eesti tema silmis iseseisvuse kaotanud, kuna rahvalt on võetud «tõeline iseseisvus». Siiski usub Taimre, et tõeline taasiseseisvumispäev on alles tulemas. «Tuleb aeg, mil armastus alistab hirmu. Alati on nii olnud ja tulevikus ka. Ja siis ma tähistan,» lubab naine.