Alo Mattiiseni tütar jätkab isa elutööd ning võitleb teistmoodi Eesti vabaduse eest

Anna-Mariita Mattiisen selgitas intervjuus, et on lapsest peale pidanud riigi kaitsmist tähtsaks. «Minu põhjus oli ennekõike see, et kui minu isa põhimõtteliselt riskis oma eluga, et Eesti saaks vabaks riigiks, siis minu kohustus on teha kõik selleks, et ta jääks vabaks,» rääkis legendaarse helilooja tütar. Mattiisen kinnitas, et on valmis Eesti vabadust iga hinna eest kaitsma.