Toompere jr ütles Elu24 kaamera ees, et iseseisvus on tema jaoks ääretult oluline. «See vabadus on selline asi, mida iga päev ei märkagi. Umbes samamoodi nagu hingamine, me ei saa aru, kui oluline on õhk, enne kui hing kinni lüüakse. Tegelikult on see eluliselt vajalik, tänu sellele me nii hästi üldse elamegi siin, et Eestil on see vabadus,» rääkis mees.