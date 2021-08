GALERII ⟩ Viimsi Veinifestivalil valiti parimad veinid parimate Eesti artistide saatel

Viimsi Vabaõhumuuseum on üks imeliselt kaunis koht ning andis veinifestivalile just selle kõige õigema tunde.

«Arvestades, et praegu on keeruline aeg ja Covid-19 on jälle pead tõstmas, läks meil siiski päris hästi. Ootasime küll rohkem rahvast aga vaadates, kui palju üritusi oli eile, läks meil kenasti,» oli Andres Puusepp vägagi rahul.