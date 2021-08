Vene kriminaaluurija armus vargasse ja aitas tal omaenda autoga põgeneda

Omskis sattus kohalik kriminaaluurija Madina Šukenova ise uurimise alla, kuna selgus, et naine on ühel omaenda uurimisalusel põgeneda aidanud. Šukenova vastutas juhtumi eest, kus kurjategija varastas pangakontolt raha.

Selgus, et sama auto on tegelikult Šukenova oma - naine oli selle Serbinile andnud, et too pageda saaks. Nii tuligi kogu armastuslugu välja. Šukenoval on nüüd omakorda kaelas kriminaalasi, mis puudutab võimu kuritarvitamist.