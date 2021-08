Multitalent Merylin Nau süda kuulub Ameerikale. Kuigi naine armastab palavalt ka kodumaad, on kaugel maal veedetud kuus aastat jätnud endast maha kustumatuid mälestusi. Lisaks Ameerikas elunautlemisele on saanud Merylini uueks hingeasjaks novembris toimuvad missivõistlused ja elule astub ta vastu oma sisemist häält kuulates.

USA ei olnud aga sisulooja esimene sihtkoht, sest reisi alustati Dubaist. Plaan Ameerikasse minna tuli sootuks spontaanselt. «Ma plaanisin Dubais olla nädal aega ja siis ma sain aru, et see aeg läks nii ruttu, et ma olen poolteist nädalat veel. Siis ma avastasin, et ma saaks edasi Ameerikasse suunduda ja tühistasin Eesti piletid,» rääkis Merylin. Spontaansest reisist sai aga neljakuune sealviibimine, mil sai aega iseendale võetud.