GALERII ⟩ Vaata, kes on selleaastased Eesti Iluduskuninganna ja Missis Estonia kandidaadid

Viimsi Spaa ja Vabaajakeskuse Spordiklubis on Iluduskuningannade ja Missise võistlejatel olnud väga tegusad päevad. Pikkade lavaproovide lõpetuseks tehakse iga päev üks särtsakas aeroobika, mis kogu väsimuse kiiresti minema pühib. Treeneriks on olnud nende endi hulgas võistlev Merje Poom. Merje on Rakvere Esteetika- Ja Tantsukooli juht ning annab seal trenne igapäevaselt nii noortele kui ka naistele. Peale aeroobikat on võistlejatel jõusaaliski hea olnud oma vormi trimmida, et finaalilaval õhtukleit igati perfektselt seljas istuks.