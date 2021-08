«Väga hea ja eriline tunne on Robertit enda abikaasaks kutsuda ning tema sõrmes sõrmust näha,» sõnab vastabiellunud Robert Sarve abikaasa Kadi vaid mõned päevad pärast tähtsat päeva. «Minul on ka see teisiti, sest harjun uue perekonnanimega, see on päris lahe.»