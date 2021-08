Ilusüstide kuninganna naerutab TikToki rahvast: kui naljasoont pole, vaadake AK-d

«Ma lihtsalt vaatasin mida tehakse TikTokis,» sõnas kodumaiseks ilusüstide kuningannaks nimetatud Marju Karin, kes on hakanud mainitud platvormile postitama videoklippe erameditsiini ja riikliku erinevustest. Humoorikad videod on kogunud kiirelt populaarsust. Neist viimast on vaid kolme päevaga näinud üle 100 000 silmapaari. Vaata videot allpool!