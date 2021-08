Venemaal süüdistatakse ülemaailmse satanistliku sekti liikmeid rituaalmõrvades

Vahistatute on ka kaks kaasosalist, Aleksandr Tregubenko ning Olga Bolškova. Nemad sattusid uurimise alla juba märtsis, kui politsei nende majast suures kodust narkootikume avastas. Ülekuulamiste käigus rääkisid nad aga välja ka varasema, jõhkra kuriteo.

Tregubenko ja Bolškova kohal lasub aga ka süüdistus, mille kohaselt tapeti rituaalmõrva käigus 2016. aasta juunis Karjala metsas ka üks Moskva elanik. Nüüd on kõik neli silmitsi süüdistusega ettekavatsetud grupiviisilises mõrvas.

Mõlemal mõrval on väidetavalt rituaalsed motiivid. Kurjategijad kuuluvad rahvusvahelise satanistliku sekti Üheksa Nurga Ordu ridadesse, kus mõrv on üks viis kõrgemale «auastmele» tõusta.

Üheksa Nurga Ordu (Order of Nine Angles, 09A) loodi 1960. aastatel Inglismaal, kuid sai oma iseloomuliku näo sellega liitunud tollase Briti neonatsi David Myatti käe läbi. Äärmusliku grupeeringu rakukesed on tegutsenud ka Balkanil ja Ameerikas.