Sven Grünberg hoiatab, et kui kunagi pidasime me Orwelli "1984" all silmas traagilist paroodiat Nõukogude Liidu kohta, kehtib see täna palju laiemas areaalis. Demokraatlik lääs on järjest oma paljukuulutatud väärtushinnanguid ise maha mängimas ning vabadus tõmbub maailmas järjest koomale. Juttu tuleb Donald Trumpist, Saksamaast, Venemaast ning järjest enam võimu võtvatest maailma diktatuuridest. Paraku tundub, et igal pool on riigid muutumas järjest enam järelvalveriikideks.