Paul Neitsov Balti ketist: see on ajaloolise tähtsusega sündmuse rüvetamine!

Elu24-le sõnas Neitsov, et talle saadeti Facebookis kutse üritusele «Balti kett».

«Kahjuks on 32 aastat hiljaks jäädud,» kirjutas muusik Facebooki seinal, öeldes, et teda kutsuti mainitud üritusel osalema. «See, mis täna toimub, on lihtsalt suure ajaloolise tähtsusega sündmuse rüvetamine.»