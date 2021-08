Taliban kasutab oma propagandas teise maailmasõja ikoonilist Iwo Jima fotot

USA meedia kirjutab, et Taliban on üritanud jätta endast muljet kui tsiviliseeritud grupeeringust, mis peab Afganistani teiste võimuesindajatega uue valitsuse moodustamise küsimuses läbirääkimisi. Samuti lubati, et eelmisse valitsusse kuulunuid ja sellega koostööd teinuid ei represseerita.