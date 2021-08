PILDID ⟩ Hämming TikTokis: seitsme lapse ema aetakse pidevalt teismeliste tütardega segamini

Hämmastavalt nooruslik 46-aastane Jessica Enslow on põhjustanud TikTokis tõelise tormi, sest tema fännid ei suuda kuidagi uskuda, et fitnessi armastav naine nii noor välja näeb.

Jessica sõnul öeldakse talle pidevalt, et TikTok pole temavanustele mõeldud, kuid õnneks on tal ka palju toetajaid, kirjutab The Mirror. Fännid kinnitavad seitsme lapse emale pidevalt, et ta näeb välja vähemalt kümme aastat noorem, kui ta tegelikult on!