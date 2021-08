Lapseootel Christin-Amani Kiivikas kolis peikaga Soome

Juuli lõpus lapseootusest teatanud 19-aastane Christin-Amani Kiivikas sõnas Elu24-le, et on otsustanud kolida koos kallima Siim Haljandiga Soome, Helsingi lähistel asuvasse Espoosse. «Nii palju muudatusi on üheaegselt toimumas,» tõdes Kiivikas, lisades, et on nüüdseks juba olukorraga harjunud.