Möödunud nädalate jooksul on Eestimaa kuulsaimateks kassideks saanud sisulooja Triinu Liis McNairni kassid. Nimelt viis tema abikaasa Justin kassid loovutustasu maksmata varjupaika. Viimsi vald sõnab nüüd Elu24-le, et Triinu Liisile on esitatud nõue.