Äripartner astus kassidraamast hoolimata Justini selja taha: ei soovi kliente, kes õhutavad viha

Balti jaamas tegutsev El Chapo Food otsustas, et ei lõpeta koostööd, mille käigus Justin McNairn ettevõtet oma 50 000 instafänni seas pidanuks promoma. Vastupidi - seda nõudvatele klientidele anti karm vastus.

Ettevõte tõi välja neile saadetud kirja, kus öeldi, et Justini reklaaminäona kasutamisel El Chapot enam ei külastata ning soovitatakse ka sõpradel seda mitte teha. «Kas selliste kirjade saatmine on normallne?» päris ettevõte instaloos.

«Ettevõttena ei puutu see asi üldse meisse ja oleks tore, kui selliseid kirju rohkem ei tuleks,» avaldati postituses. «Ausalt, me ei soovigi kliente, kes õhutavad viha. Miks me peaksime võõrastele üldse aru andma?» lajatas El Chapo lisaks.