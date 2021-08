Prantsuse võimude teatel võtsid nad kinni evakuatsioonilennuga Prantsusmaale saabunud Afganistani kodakondsusega mehe, keda kahtlustatakse seotuses äärmusrühmitusega Taliban, mis on Afganistanis võimu haaranud. Prantsusmaal on kokku jälgimise ja uurimise all viis afgaani.