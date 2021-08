Nõid Viceryil on Instagramis hämmastavad 127 000 jälgijat, kellega ta jagab aeg-ajalt oma tegemisi. Tavaliselt on Vicery sissekanded seotud tema maagilise teekonnaga, kuid nüüd üllatas ta fänne erakordselt kerge naiselikkusega.

Värskes postituses mõtiskleb kaardimoor tänulikkuse teemal ning tunnistab, et talle meeldib inimesi jälgida ja nende tegusid analüüsida. «Märkasin juba kaua aega tagasi, et inimesed on peaaegu alati millegagi rahulolematud. Nad võivad olla õnnetud isegi siis, kui nende elu läheb teiste inimestega võrreldes väga hästi,» kirjutab Vicery.