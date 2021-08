TOHOH ⟩ Mallukas vahetas nime: Mariann on mulle täielik võõrkeha

«Tegin avalduse ja nüüd on mul… muu nimi! Ma ei viitsinud kõiki meile vahetama hakata, seega on Mariann nüüd mu keskmine nimi ja eesnime pole ilmselt ka raske välja mõelda, või mis?» avaldab Mariann, uue nimega Mallu Mariann Treimann.

Blogis tunnistab Mallu, et ei suhestu Marianniga üldse. «Sama hea, kui kõik otsustaksid mind ühel päeval Heleniks kutsuma hakata, et küll ma ära harjuks, aga hinges ikka teaks, et see pole minu nimi,» selgitab ta.