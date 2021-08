PAPARATSO ⟩ Hiljuti rassistlike kommentaaride pärast pisaraid valanud Lizzo säras Los Angelese tänavatel

Lizzo oli naerusuine, milleks on vägagi põhjust - nimelt on tema ja Cardi B paar nädalat tagasi ilmunud lugu «Rumors» juba edetabelite tipus. Pärast loo muusikavideo ilmumist pühkis Lizzo pisaraid, sest sai mitmeid rassistlikke ja diskrimineerivaid kommentaare. «See on fatphobic (toim - rasv-foobiline/ülekaaluliste vastu diskrimineeriv), rassistlik ja teeb haiget,» tõdes ta. «Mida ma ei aktsepteeri, on see, et te teete seda mustade naistega ikka ja jälle, eriti meie, suurte mustade tüdrukutega,» ütles Lizzo emotsionaalse Instagrami otseülekande ajal. Õnneks on nüüdseks kurbus kadunud ning naine suisa särab!