Võidusõidu legendi Michael Schumacheri abikaasa andis dokumentaalfilmi raames eksklusiivse intervjuu

Filmi keskmes on Schumacheri silmapaistev karjäär, mis mängis vormel 1 populaarsuse kasvus suurt rolli. Vähesel määral on juttu ka 2013. aastal toimunud õnnetusest ja sellele järgnenud taastusajast.

Linateose treileris on juba avalikustatud Schumacheri pere mõned sõnavõtud, mis kutsuvad seda veelgi enam vaatama.

Corinna Schumacher tunnistab austusavalduses, et tunneb endiselt oma mehes jõudu, mis on temas alati olnud. «Ta on vaimselt tugev, kohe väga tugev. Ta näitab ikka mulle iga päev oma tugevust,» rääkis ta intervjuus.