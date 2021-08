Märt Koik ja Andreas Jääger lahkavad Triinu Liisi kassisaagat: see on täiesti lasteaialapse tasemel valetamine!

Sotsiaalmeedias on juba pea pool aastat spekuleeritud selle üle, mis on ometi saanud Triinu Liis McNairni kahest kassist. Üleöö pildilt kadunud ning suisa Eesti kuulsaimateks kassideks tituleeritud loomade kohta pole Triinu Liis aga inimeste arvates selgesõnalisi vastuseid andnud ning kiivalt varjatud tõde tuli päevavalgele alles mõned nädalad tagasi.

Nüüd on kassiteemat lahanud taskuhäälingu «Võhkarid» tegijad Andreas Jääger ja Märt Koik. Taskuhäälingu osa põhiteemad ongi kõnealused kassid, nende järsk pildilt kadumine ja sellega seonduv komejant.

Mehed süüvivad täielikult kassisaaga üksikasjadesse ega hoia end tagasi. Nimelt leiab Koik, et ka viimases Instagrami aruandluses ei räägi paar tegelikult tervet lugu ära.

Justin McNairn viitas möödunud nädalal Instagramis, et kassidest loobumisega on seotud väga tõsised isiklikud põhjused, millest ei soovitud rääkida ei toona ega ka praegu. Koik ja Jääger arutavadki taskuhäälingus, mis võisid ometi olla need isiklikud põhjused, mis päädisid loomade hülgamisega.

«Isiklikud põhjused, miks kasse ära anda: sul on väga tugev allergia või näiteks lapsel on väga tugev allergia. Need võivad olla isiklikud põhjused, aga need on kõik sellised põhjused, mida võiks minu arvates täiesti vabalt välja öelda,» leiab Koik. «Ma ei suuda välja mõelda, milline oleks selline isiklik asi, mida ma ei ole suuteline jagama. Ma ei tea... Kas ta tahtis neid kasse ke**ida või? Ma ei kujuta ette,» spekuleerib Koik vulgaarselt. Justin küll tunnistas, et tal on kassiallergia, kuid see pole väga raskekujuline.

«Ei suudeta välja tuua isegi mingit õrnalt usutavat põhjust... Ma ütlen ausalt, töötasin täna seda teemat läbi ja mul on natukene tunne, et Justini puhul on natuke psühhopaatlikke jooni,» leiab Koik. «Ma ei väida, et ta on psühhopaat. Ma ei tea seda. Aga mul on selline tunne, et ta päris täpselt ei adu inimeste emotsioone ja empaatiavõimet. Ta päris täpselt ei saa aru, kuidas need töötavad. Ta vist arvab seda, et kui ta ütleb, et see on isiklik teema, siis kõik inimesed pühivad käed puhtaks ja nad ei puuduta seda teemat enam. It does not work like that. (See ei käi nii – toim.) Milline saab olla selline isiklik lugu, et sa pead kassid ära andma, aga et sa seda rääkida ei saa? See on absurdne,» räägib Koik ja lisab, et see vabandus on tema jaoks naeruväärne.

Triinu Liisi sõnul ei valetanud paar kunagi ning inimesed tõlgendasid tema juttu valesti. «Isegi kui me ei tulnud avalikkuse ette kogu tõega, on üks asi, mida me tahaks väga välja tuua: me pole kunagi valetanud,» sõnas Triinu Liis Instagramis.

«See on minu arust lihtsalt nii low IQ (madala IQ – toim) vabandus, et mul kaob kõnevõime ära,» kostab Koik paari ettekäände peale. «Räägi siis uuesti, sul on nüüd võimalus uuesti normaalselt rääkida. Aga ta ei tee seda. Nad kaks (Triinu Liis ja Justin – toim) arvavad, et nende jälgijad on nii lollid, et nad ei pane tähele seda, et kui nende käest hakati küsima, et kus kassid on, siis mis nad ütlesid, oli see, et me oleme sellest juba nii palju rääkinud, kuigi nad ei olnud. Kas nad tõesti arvavad, et 21. sajandil mitte keegi ei võta ette kogu nende loodud sisu, ei kammi seda läbi ja ei ütle, et halloo, te ei ole ju rääkinud,» räägib Koik.

Triinu Liis ja Justin on väitnud eri inimestele, et kassid on eri kohtades, ning Koik toob need kõik esile. «See on täiesti lasteaialapse tasemel valetamine,» leiab ta ja lisab, et siis võiks juba ühte väljamõeldud lugu raiuda, mitte pidevalt uusi versioone leiutada.