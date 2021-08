Briti ajakirjanik: Kylie Jenneri raseduskõlakad on läinud üle piiri!

Stokes, kes kirjutanud nii The Guardiani, The Independenti ja Vice'i veergudel kirjutab ajakirjas Grazia, et peaksime üritama lõpetada spekulatsiooni selle ümber, kas mõni kuulsus on rase või mitte.

Nimelt on viimastel nädalatel spekuleerinud paljud fännid selle üle, et Kylie Jenner ootab taas last ning üritab rasedust sotsiaalmeedias varjata. Ka paljude kõmuväljaannete allikad kinnitavad, et Jenner ootab last. Staar ise pole rasedust aga kinnitanud.

Stokes aga leiab, et taoline «jälgimismäng» pole aktsepteeritav ning pidevalt lugeda välja kas suurema korteri ostmisest või näiteks halvast enesetundest ja iiveldusest seda, et naine on rase, on ajast ja arust. «Paljud naised peavad pidevalt taluma seda, et keegi kõrvalt üritab arvata ära, kas ta on rase või mitte,» leiab Stokes ja lisab, et palju suurem huvi on muidugi siis, kui väidetavalt on rase keegi kuulus.

«Olenemata sellest, kas Jenner on rase või mitte, siin on tegelikult näha suuremat ühiskondlikku probleem. Kui ta on rase ja ei taha, et avalikkus sellest teaks ükskõik mis põhjustel, siis peaks inimesed tema soove austama,» arvab Stokes.