2018. aasta sügisel palkas Miidurannal asuva maja omanik võlakütt Ants Pääri, et too tõstaks välja prantslaselt üürniku Frédéric Yves Michel Noёli. Kui Päär «Kuuuurija» kaamera silme all lukuabi toel ukse avas, lasi Noёl talle pipragaasi näkku.