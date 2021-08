Keskerakonna skandaalne annetuslugu jõudis kohtusse

Prokuratuur on varem öelnud: «Martin Künnapit ja Catalina Porrot süüdistatakse mõjuvõimuga kauplemise kokkuleppe sõlmimises. Süüdistus on esitatud selles, et Künnap andis Porrole 20 000 eurot ning Keskerakonnale 50 000 eurot Porro väidetava mõjuvõimu kasutamise lubaduse eest, et saavutada Künnapiga seotud äriühingute kinnisvaraarendusele soodne ehitusõiguslik otsus.»