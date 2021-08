«Läksin elukaaslasega oma lemmikut hommikukohvi Caffeine'i võtma. Teenindaja võimsa kaitsemüüri taga maskiga ütles, et maskita ei tee. Jalutasime seal ära. Kahju, et allume lihtsalt Kiiksule, kes on otsustanud täna vahelduseks jälle inimesi maskidega kiusama hakata. Äärmiselt piinlik, mis toimub,» kirjutas tšellist Facebookis.