Perearst Karmen Joller: «Balti keti» läbikukkumine näitab, et Eesti inimesed on targad

Karmen Joller meenutas Facebooki postituses, et oli 32 aastat tagasi Balti ketis kusagil Türi kandis. «Me läksime sinna LAZ-bussiga Rakvere turuplatsilt – buss oli mingi kolhoosi buss ja neid busse oli palju. Teel võeti veel inimesi peale – mõned olid jala teele asunud, lootuses, et küll küüti saavad. Saidki. Mu noorem õde istus mu klassiõe Sigridi süles, sest ruumi polnud. Mina seisin. Kogu tee lauldi isamaalisi laule. Meie perel oli kaasas Eesti lipp, mille varrele isa oli treinud uhke otsa – mäletan, et isa treis sarnaseid paljudele tuttavatele.»