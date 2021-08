VIDEO ⟩ Miks inimesed suudlevad?

BBC ja CNN kirjutavad, et on kaks teooriat, miks inimestel tekkis vajadus musitada ja suudelda. Esimene võimalik põhjus on see, et kuna imikutele meeldib huulte puudutamine, siis vanemad katsusid väikelapse huuli kas oma huulte või käega. Huulte puudutamist seostatakse rinnaga toitmisega ning imemisrefleks on kõigil kaasasündinud.