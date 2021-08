Politsei kuulutas Marilyn Kerro eksmehe tagaotsitavaks

Norrast pärit Hansen märgiti politsei- ja piirivalveameti kodulehel tagaotsitavaks sel kolmapäeval. Kuigi siiani pole täpsustatud, mille eest politsei meest taga otsib, selgub Riigi Teatajast, et Hansenile mõisteti tänavu märtsis Viru maakohtus neli aastat ja neli kuud vangistust . Koheselt täitmisele pöörati sellest siiski ainult neli kuud , vangistuse alguseks loeti 24. jaanuar. Seega pidi Hansen trellide tagant vabanema tänavu mais.

Katseajaks määrati norrakale neli ja pool aastat, mille jooksul on mees kohustatud elama kohtu määratud elukohas, ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda, alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta, saama kriminaalhooldajalt loa elukohast lahkumiseks Eesti piires kauemaks kui 15 päevaks, saama kriminaalhooldajalt loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks või Eestist lahkumiseks. Kuna Hansen on tagaotsitav, võib arvata, et neist tingimustest ta kinni pole pidanud.