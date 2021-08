Rootsi avaldas esimest korda statistika kuriteos kahtlustatavatest, kes on sisserändaja taustaga

Juba mitmendat päeva käib Rootsis suur arutelu kuritegevuse üle, sest kuriteoennetusnõukogu avaldas raporti, milles tuuakse esile, et politsei kahtlustab kuritegudes pidevalt sisserändajaid.

Nõukogu teatel on välismaal sündinutel 2,5 korda suurem tõenäosus saada kuriteos kahtlustatavaks kui Rootsi päritolu inimestel.

Veelgi suurem oli see näitaja Rootsis sündinute puhul, kelle mõlemad vanemad olid sündinud välismaal. Nõukogu andmeil oli sellesse rühma kuulujatel 3,2 korda suurem tõenäosus saada kuriteos kahtlustatavaks kui Rootsis sündinud vanemate järglastel, kirjutab Helsingin Sanomat.

Aruandes käsitleti 15-aastaste kuriteokahtlusi aastatel 2015–2018. Uurijad rõhutasid korduvalt, et uuring käsitles vaid kahtlusi, mitte süüdistusi ega süüdimõistvaid otsuseid.

Eelkõige on aruteludes räägitud Rootsis sündinutest, kelle vanemad on muudest maadest sisse kolinud. Selle grupi meestest on kuriteos kahtlustatud 15,3 protsenti. Kuid mehi, kelle ema on sündinud Aafrikas, arvestati eraldi. Kui lisada ka Aafrika päritolu mehed, tõuseb selle grupi näitaja umbes 30 protsendini.

Rootsis sündinud meestest, kelle mõlemad vanemad on samuti sündinud Rootsis, on olnud kuriteos kahtlustatavad 4,8 protsenti.

Üldiselt oli uurimisperioodil kuriteos kahtlustatavate arv kõikides rühmades vähenenud, kuid tõsiste kuriteokahtlustuste, nagu narkokuritegude ja mõrvade, arv oli suurenenud, eriti välismaalastest vanemate järeltulijate seas.

Kuriteoennetusnõukogu andis Rootsis aruteluks laialdased numbreid, kuid mitte analüüsi, kust need numbrid pärinevad. See ei olnud nende sõnul raporti eesmärk.

«Me teame väga vähe sellest, mis arvude taga peitub. Millised on kuritegevuse erinevused erinevate rühmade vahel? Selle kohta on vaja rohkem uurida,» rääkis nõukogu osakonnajuhataja David Shannon.

Selles raportis mainitakse muu hulgas ka madala haridustaseme, kitsaste elutingimuste ja vähese sissetuleku mõju kuritegevusele. Kahtlustatavate vanus on selles raportis väga oluline tegur, sest välismaal sündinud järglaste rühmas on palju noori, kes panevad üldiselt toime rohkem kuritegusid kui nende vanemad.

Nõukogu otsib olukorra seletuseks ka kultuurilisi erinevusi – see mis ühes riigis on lubatud, võib olla teises seadusega keelatud. Aruanne viitab aga olukorrale et kultuurierinevuste mõju on sotsiaalmajanduslike teguritega võrreldes nõrk.

Välismaa taustaga inimestel on nõukogu sõnul suurem oht saada ​​kuriteos kahtlustatud, sest politsei pöörab neile rohkem tähelepanu.

Igal juhul on rootslased saanud kaua oodatud teavet sisserändajate kuritegevuse kohta, mida nad on kaua oodanud. Kuigi antud aruanne pole päris see mida rootslased ootasid.

Suurlinnades töötavate sisserändajate juhitud jõukude kuritegevus on viimastel aastatel olnud Rootsi poliitika üks põhi teemasid.