Saa tuttavaks näitleja Bruce Willise viie imekauni tütrega

33-aastane Rumer Willis on Bruce'i ja Demi vanim tütar ja esmasündinu. Rumer käib oma kuulsate vanemate jälgedes ning on samuti rajanud endale tee filmimaailma.

Tal on olnud rolle tänaseks väga tuntud linateostes, nagu «Once upon a time in Hollywood», «Now and then,» «House Bunny,» «Sorority row» ja «Striptease,» kus mängis lausa koos oma emaga.