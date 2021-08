UUED TUULED TELEMAASTIKUL ⟩ Kethi Uibomäest ja Marek Lindmaast saab kuum paar

TV3 loovjuhi Urmas Eero Liivi kinnitusel toob Kethi ja Mareki omavaheline mõnus sünergia Eesti telemaastikule uue särava telepaari. «Nad on noored ja värsked ning nende tegemisi on kindlasti meeldiv ja põnev jälgida. Lisaks saatejuhtimisele on Kethi ja Marek ka uudistemagasini «Seitsmesed» tegevtoimetajad, mis tähendab seda, et saade saab olema nende tegu ja nägu,» selgitas Liiv.