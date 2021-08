«Kui tuli jutt uutest piirangutest, otsustasin, et tahan koroona läbi põdeda, sest siis saan antikehad ja vaktsiini tegema ei pea,» räägib Annika (nimi muudetud, toim. teada). Sel viisil soovis ta teenida omale digitõendi, et saaks julgelt üritusi ja asutusi külastada.

Kui ta sai teada, et lähedane sõber on just positiivse testi andnud, palus Annika sõbral end nakatada. Viirus levib piisknakkuse kaudu, mistõttu ei jäänud neil üle muud, kui huuled kokku panna. «Läksin tema juurde, olime koos ja suudlesime pool päeva. Ta nägi haige välja ja olin kindel, et ma sain ka koroona nüüd,» kirjeldab Annika.