VIDEO ⟩ Bill Gates reageerib sellele, kuidas koomik Chris Rock tema üle nalja teeb

Bill Gatesi tütar Phoebe kutsus endale hiljaaegu külla mõned sõbrad, kellega koos sai mõnusalt telekat vaadatud. Seltskonnaga liitus ka Bill Gates isiklikult.

Mingi hetk hakati vaatama staarkoomik Chris Rocki stand-up-komöödiad, milles ta viskab nalja ka Gatesi üle. «Mis te arvate, kas lapsed olid keskkoolis sõbralikud Bill Gatesi vastu? Sa näed välja nagu Charlie Brown! Sa Gates ei saa isegi väravast sisse (inglise keeles on värav gate – toim)!»

Phoebe sõber Zion Scott otsustas aga mehe reaktsiooni jäädvustada ning lisas video sellest ka TikTokki, kus klippi on vaadatud juba üle 1,8 miljoni korra.

Video kommentaariumis küsisid paljud Zionilt, milline Gates tavaelus on. «Ta on väga lahe. Räägib nagu tavaline inimene, kuid mõnikord ma ei saa aru, millest ta räägib, sest see on liiga intelligentne minu jaoks.»

Oli ka inimesi, kes imestasid, et miljardäril nii väike telekas on. «Ärge muretsege, tal on majas rohkem kui üks tuba,» andis Zion mõista, et Gatesi majast võib leida veel televiisoreid.