VIDEO ⟩ Vaata, millise püstoli sai Hitler kingiks oma 50. sünnipäeval

See on kuldne, graveeritud püstol Walther PP, millesarnase sai diktaator Waltherite perekonnalt kingiks 50. sünnipäeval. Kollektsionääril olev kuldne tulirelv on väga kaunis, aga jääb kõvasti alla originaalile, mille pilte asjatundja ka arvutist näitab.