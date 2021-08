VIDEO ⟩ Venemaal kukkus alla õhujõudude hävitaja, piloodid on haiglas

Vene kaitseministeerium kinnitas, et lend toimus ilma moonata. «Lennates plaaniliste parandustööde jaoks remonti teostavasse firmasse, kukkus Su-24 Permi linnast 95 kilomeetrit lääne pool alla,» andis sõjaväeringkond teada.

«Su-24 hävitaja maandus Permis tankimiseks. Mõni minut pärast õhkutõusu kukkus see aga alla,» selgitas allikas Vene meediale ning kinnitas, et tegemist oli tehnilise veaga. Õnnetuse järel alustati päästeoperatsiooni.

Metsa maandunud Su-24 põhjustas ka väikse maastikupõlengu, seega tulid kohale nii tuletõrjemasinad kui kopter pilootide leidmiseks. Pealtnägijad on meediaga jaganud mitmeid videoid kohapealt ning eemalt paistvast suitsusambast.

Su-24 on teenistuses juba 1974. aastast ning selle tootmine lõpetati 1990ndatel, seega ei ole tegemist värske sõjalennukiga. Küll on seda aga modifitseeritud, hävitajat kasutatakse aktiivselt missioonidel - 2015. aastal Türgi piiril alla lastud lennuk oli sama mudel.

Samas on Venemaa viimasel kuul sarnastes õnnetustes kaotanud veel viis lennukit. Enim räägitud on surmav mootoritulekahju uue Il-112V transpordilennuki katselennul. Alla on kukkunud veel ka Su-35S Habarovskis ja MiG-29SMT Astrahanis.